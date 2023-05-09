İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2023 Salı / 19 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5142
  • EURO
    21,3631
  • ALTIN
    1270.54
  • BIST100
    4537.94
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Porzingis, Luka Doncic ile arasının çok iyi olmadığını söyledi
Spor

Porzingis, Luka Doncic ile arasının çok iyi olmadığını söyledi

Bir dönem Dallas Mavericks forması giyen Kristaps Porzingis, Luka Doncic ile aynı takımda oldukları dönem aralarının çok iyi olmadığını söyledi.

9 Mayıs 2023 Salı 16:36 - Güncelleme:
Porzingis, Luka Doncic ile arasının çok iyi olmadığını söyledi
ABONE OL

Dallas Mavericks'in eski oyuncusu Kristaps Porzingis, Luka Doncic ile uyumunun "kusursuz olmadığını" itiraf etti.

Washington Wizards pivotu kısa süre önce "The Ariel Helwani Basketball Show"a katılarak, Dallas'ta geçirdiği sürede Doncic ile arasında işleri yürütememesinin, 2022'nin son takas gününde Washington'a gönderilmesine yol açması üzerine konuştu:

"Basketboldan tekrar keyif almak istemiştim. Orada da eğleniyordum. İşimi yapıyordum. Fakat benim için olması gerektiği gibi bir yer değildi."

Porzingis ve Doncic, Dallas'ta birlikte geçirdikleri 2,5 yıl içinde bazı parıltılar göstermiş olsalar da, genel olarak sahada pek iyi bir kimya yakalayamamışlardı. Sakatlıklar ve istikrarsız performansların üst üste gelmesiyle, Letonyalı oyuncu Wizards'a gönderilmişti.

Porzingis, Doncic ile uyumunun kusursuz olmadığını şu şekilde kabul etti:

"Ben de öyle düşündüm, kesinlikle. Hiç beklenen seviyede oynayamadık. Ve çoğunlukla da benim suçumdu. Şu anda oynadığım seviyede oynamıyordum. Genel olarak, er ya da geç Dallas'tan takaslanacağımı biliyordum."

KP'nin Dallas'taki zamanı her iki taraf için de planlandığı gibi gitmese de, Wizards pivotu eski takımına karşı herhangi bir dargınlık beslemediğini de sözlerine ekledi:

"Bana her zaman iyi davrandılar. Gerçekten, organizasyondaki herkes için en iyisini diliyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.