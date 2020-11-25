Pota derbisini Fenerbahçe kazandı

DHA 25 Kasım 2020 Çarşamba 17:40 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 17:40

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe Öznur Kablo, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 84-76 yendi. Fenerbahçe Öznur Kablo, bu sonuçla ligde 10'da 10 yaparken bir maçı eksik olan Beşiktaş HDI Sigorta, 6'ncı yenilgisini yaşadı.

Öte yandan Fenerbahçe Öznur Kablo ile Beşiktaş HDI Sigorta, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mücadele öncesinde mesaj verdi. Fenerbahçe Öznur Kablo sahaya; "Kadına Şiddete Tahammülümüz Yok", Beşiktaş HDI Sigorta ise "Kadına Şiddete Dur De" yazılı tişörtlerle çıktı.

SALON: Fenerbahçe Metro Enerji

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Kerem Yılmaz, Samet Erdoğan

FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Thomas 18, Tuğçe Canıtez 18, McBride 22, Zandalasini 9, Stokes 9, Sevgi Uzun 6, Olcay Çakır Turgut 2

BEŞİKTAŞ HDI SİGORTA: Salvadores 24, İrem Naz Topuz 11, Bradford 22, Melek Uzunoğlu 8, Elif Bayram 8, Melisa Korkmaz 3, Nur Sezen Yavuz,

1. PERİYOT: 13-22

DEVRE: 45-38

3. PERİYOT: 61-63