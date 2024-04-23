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Spor

Potada derbi Galatasaray'ın!

Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Beşiktaş Emlakjet'i 77-76 mağlup etti.

23 Nisan 2024 Salı 00:33 - Güncelleme:
Potada derbi Galatasaray'ın!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 28. haftanın kapanış maçında Galatasaray Ekmas, konuk olduğu Beşiktaş Emlakjet'i 77-76 yendi.

Akatlar'daki BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde tamamen dolu tribünler önünde yapılan derbi, karşılıklı basketlerle başladı. Müsabakanın ilk dakikalarında iki takım da tempolu ve iyi savunma yaptı. 4. dakikanın başında Galatasaray 6-4 öne geçti. Mathews ve Delgado ile etkili olan siyah-beyazlılar, 9-0'lık seri bularak 6. dakikanın sonlarında 13-6 üstünlük kurdu. Devamında iki takımın da bölüm bölüm üstün oynadığı ilk çeyreği Beşiktaş 21-19 önde tamamladı.

İkinci periyoda 4-0'lık seriyle giren sarı-kırmızılı ekip, 12. dakikada 23-21 öne geçti. İkinci çeyreğin ilk 5 dakikasında rakibine sadece 1 sayı şansı veren Galatasaray Ekmas; Bost, Yeboah ve Karahan ile skor üretti ve 15. dakikayı 29-22 önde bitirdi. Beşiktaş, devrenin son 2,5 dakikasında etkili olup 2 kez beraberliği yakalasa da Galatasaray devre arasına 40-35 üstün girdi.

İkinci yarıya iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, 26. dakikada 14 sayı fark (54-40) yakaladı. Çekişmeli geçen müsabakada Beşiktaş'ın farkı kapatma çabası sonuç vermedi. Çift haneli farkı koruyan Galatasaray, üçüncü çeyreği 60-50 önde kapattı.

Son çeyrekte geri dönmek için büyük bir mücadele sergileyen Beşiktaş Emlakjet, 37. dakikada farkı 2 sayıya (72-74) indirdi. Galatasaray rakibinin öne geçmesine izin vermedi. Ev sahibi takım, bitime 31 saniye kala farkı 1 sayıya (76-77) çekti. Bitime 5.9 saniye kala hücumu kullanan Beşiktaş Emlakjet, şut şansı bulsa da isabet sağlayamadı. Bitime 1 saniye kala topu kapan Mathews basketi bulamayınca derbi, sarı-kırmızılı ekibin 77-76 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu galibiyetle Galatasaray Ekmas 6. sıraya yükselerek adını play-off'a yazdırma konusunda önemli bir avantaj yakaladı. İyi bir sezon geçiren Beşiktaş Emlakjet ise 3. sırada kaldı.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Yener Yılmaz, Semih Vural, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 15, Needham 15, Mitchell 9, Kerem Konan 2, Delgado 9, Berkan Durmaz 2, Allman 16, Yiğit Arslan 1, Samet Yiğitoğlu 7

Galatasaray Ekmas: Bost 18, İsmet Akpınar 9, Göksenin Köksal 13, Sadık Emir Kabaca 5, McCormack 9, Samet Geyik, Prepelic 5, Yeboah 7, Halilovic 8, Karahan Tuan Efeoğlu 3

1. Periyot: 21-19

Devre: 35-40

3. Periyot: 50-60

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