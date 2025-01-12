Potada derbi haftası! Fenerbahçe Beko'nun konuğu Beşiktaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu 14. maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM:

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'deki son maçında 9 Ocak Perşembe günü Alba Berlin'i konuk etti. Fenerbahçe, rakibini 90-73 yenerek 19. maçında 12. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko'da Sertaç Şanlı 18, Marko Guduric ve Nigel Hayes-Davis 14'er sayı üretti.

Fenerbahçe,, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 5 Ocak Pazar günü konuk olduğu Karşıyaka'yı 90-101 ile geçti. Bu sonuçla 13. maçında 12. galibiyetini alarak liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de Melih Mahmutoğlu 17, Devon Hall ve Nigel Hayes-Davis 13'er sayı üretti.

BEŞİKTAŞ FİBABANKA'DA SON DURUM:

Beşiktaş Fibabanka, bu sezon ligimizde oynadığı 13 maçta 9 galibiyet aldı. Rakibimiz, son olarak 5 Ocak Pazar günü konuk ettiği Anadolu Efes'i 87-70 ile geçti. Siyah-beyazlılarda Kelan Martin 32 sayıyla yıldızlaştı.

Beşiktaş, bu sezon EuroCup A Grubu'nda mücadele ediyor. Beşiktaş, bu organizasyonda oynadığını 14 maçta 7 galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar, son olarak 8 Ocak Çarşamba günü konuk olduğu Joventut Badalona'ya 93-70 mağlup oldu. Beşiktaş'ta Jonah Mathews 18 sayı üretti.