Spor

Potada derbi haftası! Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında yarın sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşılaşacak.

AA31 Ocak 2026 Cumartesi 10:32 - Güncelleme:
Potada derbi haftası! Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki derbi maçında Fenerbahçe Opet, yarın sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile mücadele edecek.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'ndaki maç, saat 18.00'de başlayacak.

Ligde "15'te 15" yapan Fenerbahçe Opet, sıralamada lider konumda bulunuyor.

Geride kalan 16 karşılaşmada 14 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray Çağdaş Faktoring ise ikinci sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında iki ekip arasındaki karşılaşmayı sarı-lacivertli takım, 75-71 kazandı.

  • Fenerbahçe Opet
  • Halkbank
  • Kadınlar Basketbol

