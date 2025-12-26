İSTANBUL 9°C / 4°C
26 Aralık 2025 Cuma
  • Potada derbi haftası! Galatasaray'ın konuğu Beşiktaş
Spor

Potada derbi haftası! Galatasaray'ın konuğu Beşiktaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray Çağdaş Faktoring yarın sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

AA26 Aralık 2025 Cuma 15:11 - Güncelleme:
Potada derbi haftası! Galatasaray'ın konuğu Beşiktaş
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın Beşiktaş BOA'yı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.

Derbide Berk Kurtulmuş, Metehan Alaçam ve Ali Rıza Pinat hakem üçlüsü görev alacak.

Ligde oynadığı 11 maçta 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, 20 puanla haftaya 3. basamakta girdi.

Beşiktaş BOA ise 5 galibiyet ve 6 yenilgiyle 16 puan toplayarak 7. sırada kendine yer buldu.

Ligin 2. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı 75-67 mağlup etmişti.

