Potada derbi zamanı: Beşiktaş-Galatasaray

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş BOA ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya gelecek.
12 Ekim Pazar günü Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak.
Karşılaşma HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, ligin ilk haftasında deplasmanda konuk olduğu BOTAŞ'ı 83-65 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı ise sahasında ağırladığı OGM Ormanspor'u 80-68 mağlup etti.