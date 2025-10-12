İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Potada derbi zamanı: Beşiktaş-Galatasaray

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş BOA ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya gelecek.

HABER MERKEZİ12 Ekim 2025 Pazar 09:43 - Güncelleme:
Potada derbi zamanı: Beşiktaş-Galatasaray
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş BOA ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya gelecek.

12 Ekim Pazar günü Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşma HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, ligin ilk haftasında deplasmanda konuk olduğu BOTAŞ'ı 83-65 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı ise sahasında ağırladığı OGM Ormanspor'u 80-68 mağlup etti.

  • Galatasaray Çağdaş Faktoring
  • Beşiktaş BOA
  • Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

