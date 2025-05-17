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Spor

Potada derbi zamanı: Fenerbahçe Beko-Galatasaray

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Haber Merkezi17 Mayıs 2025 Cumartesi 11:50 - Güncelleme:
Potada derbi zamanı: Fenerbahçe Beko-Galatasaray
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. hafta mücadelesinde ligin normal sezonunu zirvede tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 17 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz ve Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü maçta düdük çalacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'ın 29. haftada oynaması gereken Anadolu Efes karşılaşması ertelenmişti. Ligde şu anda 29 maçta 26 galibiyet elde eden Fenerbahçe 55 puanla zirvede yer alırken, Galatasaray ise 28 maçta 14 galibiyetle 42 puana ulaşarak 7. sıraya yerleşmiş durumda.

GALATASARAY İÇİN PLAY OFF ŞANSI

Eğer sarı kırmızılılar hem Fenerbahçe hem de Anadolu Efes karşılaşmalarını kazanır, aynı zamanda 6. sıradaki Mersinspor, kümede kalma mücadelesi veren Darüşşafaka'ya mağlup olursa, Galatasaray doğrudan Play-Off bileti alma şansını elde edecek.

KARŞILAŞTIKLARI İKİ MÜCADELEYİ DE FENERBAHÇE BEKO KAZANDI

İki takım bu sezon Türkiye Kupası ve ligin ilk yarısında karşılaştı. Her iki maçta da Fenerbahçe Beko galibiyete uzandı, deplasmanda 81-95, kupa yarı finalini de 89-74 kazanmıştı.

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