Spor

Potada derbinin kazananı Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray'ı 85-76'lık skorla mağlup etti.

HABER MERKEZİ19 Ekim 2025 Pazar 17:42 - Güncelleme:
Potada derbinin kazananı Fenerbahçe Beko
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray MCT Technic, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 85-76 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Galatasaray MCT Technic ise ligde 2. kez mağlup oldu.

Ligde bir sonraki hafta Galatasaray, Karşıyaka'yı konuk edecek. Fenerbahçe ise Türk Telekom'u ağırlayacak.

1. ÇEYREK SONUCU: 16-23

DEVRE: 42-44

3. ÇEYREK SONUCU: 56-58

Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko derbisini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri, Galatasaraylı futbolcular Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı saha kenarından takip etti.

