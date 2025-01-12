İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2025 Pazar / 13 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4431
  • EURO
    36,354
  • ALTIN
    3064.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Potada dev karşılaşma: Anadolu Efes-Galatasaray
Spor

Potada dev karşılaşma: Anadolu Efes-Galatasaray

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. haftası dev karşılaşmaya sahne olacak. Anadolu Efes ile Galatasaray, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.

Haber Merkezi12 Ocak 2025 Pazar 09:28 - Güncelleme:
Potada dev karşılaşma: Anadolu Efes-Galatasaray
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında Anadolu Efes ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak olan karşılaşma 20:30'da başlayacak.

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta maçında Beşiktaş Fibabanka'ya Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde 87-70 mağlup olmuş, Galatasaray ise Manisa Basket'i evinde 115-105 yenmişti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftanın ardından Anadolu Efes 10 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile ikinci, Galatasaray ise 10 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile üçüncü sırada bulunuyor.

Anadolu Efes ile Galatasaray arasında bugüne kadar oynanan 126 karşılaşmada Anadolu Efes 94 galibiyet, Galatasaray ise 32 galibiyet elde etti.

İki ekip arasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 117 karşılaşmada Anadolu Efes 86 galibiyet, Galatasaray ise 31 galibiyet aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.