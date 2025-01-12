Potada dev karşılaşma: Anadolu Efes-Galatasaray

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında Anadolu Efes ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak olan karşılaşma 20:30'da başlayacak.

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta maçında Beşiktaş Fibabanka'ya Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde 87-70 mağlup olmuş, Galatasaray ise Manisa Basket'i evinde 115-105 yenmişti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftanın ardından Anadolu Efes 10 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile ikinci, Galatasaray ise 10 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile üçüncü sırada bulunuyor.

Anadolu Efes ile Galatasaray arasında bugüne kadar oynanan 126 karşılaşmada Anadolu Efes 94 galibiyet, Galatasaray ise 32 galibiyet elde etti.

İki ekip arasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 117 karşılaşmada Anadolu Efes 86 galibiyet, Galatasaray ise 31 galibiyet aldı.