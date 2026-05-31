İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2026 Pazar / 14 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9165
  • EURO
    53,5748
  • ALTIN
    6687.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Potada dev maç! Fenerbahçe Beko'nun konuğu Anadolu Efes
Spor

Potada dev maç! Fenerbahçe Beko'nun konuğu Anadolu Efes

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, yarın sahasında Anadolu Efes'i ağırlayacak.

AA31 Mayıs 2026 Pazar 10:43 - Güncelleme:
Potada dev maç! Fenerbahçe Beko'nun konuğu Anadolu Efes
ABONE OL

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligin normal sezonunu en üst sırada bitiren sarı-lacivertli ekip, çeyrek final serisinde Safiport Erokspor'u eleyerek yarı finale yükseldi.

Normal sezonu 4. tamamlayan Anadolu Efes ise çeyrek final serisinde Türk Telekom'u mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Yarı final serisinde üç maç kazanan takım, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

''Anksiyetem tuttu'' diyerek bariyerlere çarptı! Polisten kaçmak pahalıya patladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.