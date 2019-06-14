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Potada final serisinin 4. maçı yarın saat 17.00'de oynanacak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, yarın sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliğini yapacağı mücadele  saat 17.00'de başlayacak.

Final serisinin üçüncü maçında dün oynanan müsabakada deplasmanda  rakibini 74-57 yenen Anadolu Efes, seride 2-1 öne geçerken ev sahibi avantajını  da yeniden eline aldı.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin ilk  maçında Fenerbahçe Beko, lacivert-beyazlıları deplasmanda 73-56 yenerek seride  1-0 öne geçmişti.

Ardından serinin ikinci karşılaşmasında, Basketbol Süper Ligi'nde son  3 sezonun şampiyonu sarı-lacivertli takımı normal süresi 86-86 biten maçta  uzatmada 101-93 mağlup eden Anadolu Efes, seriye 1-1'lik eşitliği getirmişti.

(AA)

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