Potada haftanın perdesi yarın açılıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta, yarın oynanacak 3 müsabakayla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom'u ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 15.30'da başlayacak.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko ile Karşıyaka-Anadolu Efes müsabakaları, konuk ekiplerin THY Avrupa Ligi play-off maçları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, ligde 27. haftanın programı şöyle:

Yarın:

15.30 Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom (Sinan Erdem)

18.00 Beşiktaş Fibabanka-Manisa Basket Divissa (Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi)

20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Gazanfer Bilge)

27 Nisan Pazar:

15.30 TOFAŞ-Mersinspor (TOFAŞ)

18.00 Semt77 Yalovaspor-Bursaspor Yörsan (Yalova 90. Yıl)

20.30 Galatasaray-Aliağa Petkimspor (Basketbol Gelişim Merkezi)