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Spor

Potada haftanın programı belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19., Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde de 21. hafta maçlarını programını duyurdu.

AA24 Ocak 2025 Cuma 10:42 - Güncelleme:
Potada haftanın programı belli oldu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde de 21. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

13.00 Darüşşafaka Lassa-Aliağa Petkimspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.30 Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

18.00 Bursaspor Yörsan-Manisa Basket (TOFAŞ)

20.30 Beşiktaş Fibabanka-TOFAŞ (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

26 Ocak Pazar:

15.30 Mersinspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Servet Tazegül)

18.00 Galatasaray-Türk Telekom (Basketbol Gelişim Merkezi)

20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)

27 Ocak Pazartesi:

19.00 Yalovaspor Basketbol-Anadolu Efes (90. Yıl)

ING KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

15.00 Emlak Konut-Fenerbahçe Opet (Başakşehir Spor Kompleksi)

16.00 Nesibe Aydın-BOTAŞ (TOBB ETÜ)

26 Ocak Pazar:

15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.00 Bodrum Basketbol-İlkem Yapı Tarsusspor (Bodrum)

16.00 Beşiktaş-Danilos Pizza (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

Bugün:

17.00 Haremspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Beylikdüzü)

Yarın:

15.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-iLab Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.00 Pizzabulls Co Basket-İstanbul Ankaspor (Küçükçekmece Halkalı)

17.00 Çağdaş Bodrumspor-Bandırma Bordo Basketbol (Bodrum)

18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Carpartner TED Ankara Kolejliler (Kurtdereli)

26 Ocak Pazar:

14.00 Kapaklı Spor-Finalspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

15.00 Gaziantep Basketbol-Esenler Erokspor (Karataş Şahinbey)

15.00 Trabzonspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Hayri Gür)

17.00 OGM Ormanspor-Çayırova Belediyesi (M. Sait Zarifoğlu)

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