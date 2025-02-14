Potada haftanın programı belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne ING Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları dolayısıyla ara verilirken, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 25. hafta maçları yapılacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ING KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

16.00 OGM Ormanspor-Çimsa ÇBK Mersin (M. Sait Zarifoğlu)

16 Şubat Pazar:

15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Nesibe Aydın (Servet Tazegül)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Bodrum Basketbol (Kadir Has Kongre Merkezi)

18.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş (Basketbol Gelişim Merkezi)

17 Şubat Pazartesi:

18.00 BOTAŞ-Emlak Konut (TOBB ETÜ)

TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

Yarın:

13.00 Pizzabulls Co Basket-Gaziantep Basketbol (Küçükçekmece Halkalı)

15.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Çayırova Belediyesi (Fenerbahçe Metro Enerji)

17.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-iLab Basketbol (TOBB ETÜ)

19.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Kurtdereli)

16 Şubat Pazar:

13.00 Kapaklıspor-İstanbul Ankaspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

15.00 Trabzonspor-Carpartner TED Ankara Kolejliler (Hayri Gür)

17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Bandırma Bordo Basketbol (Selçuklu Belediyesi)

19.00 Haremspor-Finalspor (Beylikdüzü)

17 Şubat Pazartesi:

18.00 Çağdaş Bodrumspor-Esenler Erokspor (Bodrum)