  • Potada yeni hafta başlıyor! İşte fikstür...
Spor

Potada yeni hafta başlıyor! İşte fikstür...

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 26. hafta maçları oynanacak.

AA27 Şubat 2026 Cuma 09:41 - Güncelleme:
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

16.00 Emlak Konut-OGM Ormanspor (Başakşehir)

17.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-Beşiktaş BOA (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)

Yarın:

13.30 BOTAŞ-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Ankara)

16.00 Fenerbahçe Opet-Nesibe Aydın (Fenerbahçe Metro Enerji)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

17.00 iLab Basketbol-Finalspor (Beşiktaş GAİN)

Yarın:

14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Gölbaşı)

16.30 Gaziantep Basketbol-PArmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Karataş Şahinbey)

18.15 Darüşşafaka Lassa-MKE Ankaragücü Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

1 Mart Pazar:

14.45 Cemefe Gold Haremspor-Çayırova Belediyesi (Beylikdüzü)

16.30 Kipaş İstiklalspor-Göztepe (Kahramanmaraş Merkez)

18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Kurtdereli)

2 Mart Pazartesi:

17.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Koleji RAMS (M. Sait Zarifoğlu)

Popüler Haberler
