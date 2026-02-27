Potada yeni hafta başlıyor! İşte fikstür...

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bugün:
16.00 Emlak Konut-OGM Ormanspor (Başakşehir)
17.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-Beşiktaş BOA (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)
Yarın:
13.30 BOTAŞ-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Ankara)
16.00 Fenerbahçe Opet-Nesibe Aydın (Fenerbahçe Metro Enerji)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
17.00 iLab Basketbol-Finalspor (Beşiktaş GAİN)
Yarın:
14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Gölbaşı)
16.30 Gaziantep Basketbol-PArmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Karataş Şahinbey)
18.15 Darüşşafaka Lassa-MKE Ankaragücü Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
1 Mart Pazar:
14.45 Cemefe Gold Haremspor-Çayırova Belediyesi (Beylikdüzü)
16.30 Kipaş İstiklalspor-Göztepe (Kahramanmaraş Merkez)
18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Kurtdereli)
2 Mart Pazartesi:
17.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Koleji RAMS (M. Sait Zarifoğlu)