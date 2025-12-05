İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2025 Cuma / 15 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,527
  • EURO
    49,6562
  • ALTIN
    5779.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Potada yeni hafta heyecanı başlıyor! İşte program...
Spor

Potada yeni hafta heyecanı başlıyor! İşte program...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 13. hafta müsabakaları oynanacak.

AA5 Aralık 2025 Cuma 09:34 - Güncelleme:
Potada yeni hafta heyecanı başlıyor! İşte program...
ABONE OL

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

Bugün:

19.00 Trabzonspor-TOFAŞ (Hayri Gür)

Yarın:

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Mersinspor (Gazanfer Bilge)

18.00 Glint Manisa Basket-Bahçeşehir Koleji (Muradiye)

20.30 Bursaspor Basketbol-Galatasaray MCT Technic (TOFAŞ)

7 Aralık Pazar:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Karşıyaka-Beşiktaş GAİN (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

18.00 Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

20.30 Esenler Erokspor-Türk Telekom (Sinan Erdem)

HALKBANK KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

15.00 BOTAŞ-Dardanel Çanakkale Belediyespor (Ankara)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Opet (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.00 Beşiktaş BOA-Kocaeli Kadın Basketbol (Beşiktaş GAİN)

17.00 Nesibe Aydın-OGM Ormanspor (TOBB ETÜ)

7 Aralık Pazar:

16.00 Çimsa ÇBK Mersin-Emlak Konut (Servet Tazegül)

TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

Bugün:

20.00 Gaziantep Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Karataş Şahinbey)

Yarın:

14.45 Fenerbahçe Koleji RAMS-Darüşşafaka Lassa (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.30 Çayırova Belediyesi-Göztepe (Çayırova)

7 Aralık Pazar:

13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Gazanfer Bilge)

14.45 Finalspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)

16.30 MKE Ankaragücü Basketbol-Cemefe Gold Haremspor (TOBB ETÜ)

18.15 OGM Ormanspor-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (M. Sait Zarifoğlu)

8 Aralık Pazartesi:

20.00 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-iLab Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.