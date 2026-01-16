İSTANBUL 10°C / 3°C
  Potada yeni hafta zamanı! İşte program...
Spor

Potada yeni hafta zamanı! İşte program...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftanın maçları bugün oynanacak tek maçla, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası ise yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.

16 Ocak 2026 Cuma 09:29
Potada yeni hafta zamanı! İşte program...
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Bursaspor Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)

Yarın:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Trabzonspor (Gazanfer Bilge)

15.30 Galatasaray MCT Technic-Bahçeşehir Koleji (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Safiport Erokspor-Anadolu Efes (Sinan Erdem)

18 Ocak Pazar:

13.00 Mersinspor-Glint Manisa Basket (Servet Tazegül)

15.30 Türk Telekom-Beşiktaş GAİN (Ankara)

18.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.30 Karşıyaka-Aliağa Petkimspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Fenerbahçe Opet-Dardanel Çanakkale Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

14.00 OGM Ormanspor-Melikgazi Kayseri Basketbol (M.Sait Zarifoğlu)

16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring (TOBB ETÜ)

18 Ocak Pazar:

14.00 Emlak Konut-Botaş (Başakşehir Spor Kompleksi)

17.00 Çimsa ÇBK Mersin-Beşiktaş BOA (Servet Tazegül)

  • basketbol süper ligi
  • halkbank kadınlar
  • 16. hafta maçları

