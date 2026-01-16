Potada yeni hafta zamanı! İşte program...

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 Bursaspor Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)
Yarın:
13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Trabzonspor (Gazanfer Bilge)
15.30 Galatasaray MCT Technic-Bahçeşehir Koleji (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
18.00 Safiport Erokspor-Anadolu Efes (Sinan Erdem)
18 Ocak Pazar:
13.00 Mersinspor-Glint Manisa Basket (Servet Tazegül)
15.30 Türk Telekom-Beşiktaş GAİN (Ankara)
18.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)
20.30 Karşıyaka-Aliağa Petkimspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Fenerbahçe Opet-Dardanel Çanakkale Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)
14.00 OGM Ormanspor-Melikgazi Kayseri Basketbol (M.Sait Zarifoğlu)
16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring (TOBB ETÜ)
18 Ocak Pazar:
14.00 Emlak Konut-Botaş (Başakşehir Spor Kompleksi)
17.00 Çimsa ÇBK Mersin-Beşiktaş BOA (Servet Tazegül)