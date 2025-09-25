İSTANBUL 25°C / 19°C
Spor

Potada yeni sezon yarın başlıyor

Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu yarın başlayacak. Yeni sezonun ilk maçında Anadolu Efes, Esenler Erokspor'u konuk edecek.

AA25 Eylül 2025 Perşembe 10:34 - Güncelleme:
Potada yeni sezon yarın başlıyor
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun perdesi, yarın açılacak.

Ligde yeni sezonun ilk maçında Anadolu Efes, Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Son 2 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko ise 27 Eylül Cumartesi günü sahne alacak. Sarı-lacivertli ekip, saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada TOFAŞ'a konuk olacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Yarın:

19.00 Anadolu Efes-Esenler Erokspor (Basketbol Gelişim Merkezi)

27 Eylül Cumartesi:

15.30 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray MCT Technic (Sinan Erdem)

18.00 Beşiktaş GAİN-Türk Telekom (Beşiktaş GAİN)

20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

28 Eylül Pazar:

13.00 Aliağa Petkimspor-Karşıyaka (ENKA)

15.30 Trabzonspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Hayri Gür)

18.00 Manisa Basket-Mersinspor (Muradiye)

29 Eylül Pazartesi:

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)

Popüler Haberler
