İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2026 Çarşamba / 27 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,415
  • EURO
    53,2261
  • ALTIN
    6839.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Potadaki derbide kazanan Beşiktaş! 5 yıl sonra bir ilk
Spor

Potadaki derbide kazanan Beşiktaş! 5 yıl sonra bir ilk

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan derbide Beşiktaş GAİN, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup etti. Siyah beyazlı ekip, ezeli rakibi karşısında deplasmanda 5 yıl sonra galibiyet sevinci yaşadı.

HABER MERKEZİ13 Mayıs 2026 Çarşamba 21:13 - Güncelleme:
Potadaki derbide kazanan Beşiktaş! 5 yıl sonra bir ilk
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 85-72 mağlup oldu.

Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 5 yıl sonra ilk kez mağlup etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Alper Özgök

Fenerbahçe: Tarık Biberovic 5, Nicolo Melli 12, Talen Horton Tucker 8, Arturs Zagars 8, Khem Birch 7, Wade Baldwin 8, Onuralp Bitim 11, Metecan Birsen 7, Mikael Olli Axel Jantunen 4, Brandon Boston Jr. 2, Melih Mahmutoğlu

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Beşiktaş: Anthony Brown 8, Conor Morgan 9, Brynton Lemar 12, Devon Dotson 14, Sertaç Şanlı 5, Jonah Mathews 16, Berk Uğurlu 8, Ante Zizic 10, Yiğit Arslan 3, Matt Thomas

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 9-26

Devre: 28-49

3. Periyot: 52-65

ÖNERİLEN VİDEO

Sokak ortasında kurşun yağdırdılar: Dehşet anları güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.