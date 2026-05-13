Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 85-72 mağlup oldu.
Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 5 yıl sonra ilk kez mağlup etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Alper Özgök
Fenerbahçe: Tarık Biberovic 5, Nicolo Melli 12, Talen Horton Tucker 8, Arturs Zagars 8, Khem Birch 7, Wade Baldwin 8, Onuralp Bitim 11, Metecan Birsen 7, Mikael Olli Axel Jantunen 4, Brandon Boston Jr. 2, Melih Mahmutoğlu
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Beşiktaş: Anthony Brown 8, Conor Morgan 9, Brynton Lemar 12, Devon Dotson 14, Sertaç Şanlı 5, Jonah Mathews 16, Berk Uğurlu 8, Ante Zizic 10, Yiğit Arslan 3, Matt Thomas
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
1. Periyot: 9-26
Devre: 28-49
3. Periyot: 52-65