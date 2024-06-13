Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Anadolu Efes'i konuk etti. Sarı-Lacivertliler'in üstün performansı ile başlayan mücadelede Anadolu Efes, 20 sayı geriden gelerek karşılaşmaya ortak oldu. Son saniyesine 64-64 eşitlikle girilen müsabakada Papagiannis, Doğuş Özdemiroğlu'na yaptığı blok ile karşılaşmanın uzatmalara gitmesini sağladı. Uzatma periyodunda ise iki takım da bütün her şeyini ortaya koydu. Kanarya'nın ABD'li yıldızı Nigel Hayes Davis, uzatmalarda sahne aldı.

FARKI 5'E İNDİRDİ

29 yaşındaki başarılı basketbolcu, toplamda bulduğu 16 sayının 12'sini uzatma anlarında atarak şampiyonluğu takımına getiren isim oldu. Kanarya, seride ilk iki maçı deplasmanda oynamış ve 85-74, 101-70'lik skorlarla saha avantajını eline almıştı. Ev sahibi olduğu karşılaşmayı son saniye basketi ile 82-81 kaybeden Sarı Kanarya, 4. maçta hata yapmadı. Fenerbahçe Beko, ligde 11. kez mutlu sona ulaşmış oldu. Sarı-Lacivertliler, aynı zamanda ligde en çok şampiyon olan takım konumunda bulunan A.Efes (16) ile arasındaki farkı da 5'e indirdi