  • Potanın Perileri, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı
Spor

Potanın Perileri, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 yenilgi alarak grubu 3. sırada tamamladı. Potanın Perileri bu sonuçla birlikte Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

AA17 Mart 2026 Salı 22:56
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye, bir penceresine ev sahipliği yaptığı 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde Avustralya, Japonya, Kanada, Arjantin ve Macaristan ile C Grubu'nda yer aldı.

Oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi yaşayan milliler, grubu 3. sırada tamamladı ve Dünya Kupası bileti aldı.

Ay-yıldızlı ekibin yanı sıra kıta şampiyonu Avustralya ile Japonya ve Macaristan, turnuvada mücadele etme hakkı kazandı.

2026 Kadınlar Dünya Kupası, 4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek.

ÜÇÜNCÜ KEZ DÜNYA KUPASI'NDA MÜCADELE EDECEK

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası'nda üçüncü kez sahne alacak.

Ay-yıldızlı ekip, turnuvada ilk kez 2014'te mücadele etti. Türkiye, ev sahipliğini yaptığı 2014 Dünya Şampiyonası'nda dördüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Milliler, 2018'de İspanya'da organize edilen Dünya Kupası'nı ise 10. sırada tamamladı.

Türkiye, Dünya Kupası'nda çıktığı 10 karşılaşmada 5'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

  • Kadın Basketbol
  • Dünya Kupası Elemeleri
  • Potanın Perileri

ÖNERİLEN VİDEO

Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri! Rastgele ateş açtı, kendini odaya kilitledi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
