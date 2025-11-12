İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2025 Çarşamba / 22 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2444
  • EURO
    48,9167
  • ALTIN
    5611.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Potanın Perileri hazırlık kampı için toplandı
Spor

Potanın Perileri hazırlık kampı için toplandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 11-17 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nin hazırlık kampı için Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde toplandı.

IHA12 Kasım 2025 Çarşamba 16:26 - Güncelleme:
Potanın Perileri hazırlık kampı için toplandı
ABONE OL

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. 21 kişilik aday kadrosuyla çalışmalarını sürdürecek olan milliler, Nijerya ile 14 Kasım Cuma günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar, bu yaz düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı 7. sırada tamamlayarak FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'ne katılma hakkı elde etmişti.

Millilerin, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası maç takvimi şu şekilde:

11 Mart Çarşamba

Kanada - Türkiye

12 Mart Perşembe

Türkiye - Arjantin

14 Mart Cumartesi

Japonya - Türkiye

15 Mart Pazar

Türkiye - Avustralya

17 Mart Salı

Türkiye - Macaristan

  • A Milli Kadın Basketbol Takımı
  • FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri
  • hazırlık kampı

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.