Potanın Perileri, Kadınlar EuroBasket'e veda etti

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynanan karşılaşmada A Milli Kadın Basketbol Takımı Slovakya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, ilk çeyreği 21-15 geride tamamlarken karşılaşmanın ilk yarısı Slovakya'nın 40-31'lik üstünlüğüyle noktalandı.

Mücadelenin üçüncü çeyreğini Slovakya, 58-45 önde bitirdi. Son çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Slovakya karşılaşmadan 80-66 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Potanın Perileri, gruptaki ikinci yenilgisini aldı ve turnuvaya veda etti.

Milli takım, D Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan ile karşılaşmış ve bu karşılaşmadan 71-63 mağlup ayrılmıştı. Milliler ikinci maçta karşılaştığı Macaristan'ı 69-68 mağlup etmişti.