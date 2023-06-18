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Spor

Potanın Perileri, Kadınlar EuroBasket'e veda etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, EuroBasket 2023'ün 3. maçında Slovakya ile karşılaştı. Rakibine 80-66'lık skorla yenilen milliler turnuvaya veda etti.

18 Haziran 2023 Pazar 23:56 - Güncelleme:
Potanın Perileri, Kadınlar EuroBasket'e veda etti
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Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynanan karşılaşmada A Milli Kadın Basketbol Takımı Slovakya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, ilk çeyreği 21-15 geride tamamlarken karşılaşmanın ilk yarısı Slovakya'nın 40-31'lik üstünlüğüyle noktalandı.

Mücadelenin üçüncü çeyreğini Slovakya, 58-45 önde bitirdi. Son çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Slovakya karşılaşmadan 80-66 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Potanın Perileri, gruptaki ikinci yenilgisini aldı ve turnuvaya veda etti.

Milli takım, D Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan ile karşılaşmış ve bu karşılaşmadan 71-63 mağlup ayrılmıştı. Milliler ikinci maçta karşılaştığı Macaristan'ı 69-68 mağlup etmişti.

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