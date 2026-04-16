İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2026 Cuma / 1 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8529
  • EURO
    53,1827
  • ALTIN
    6903.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Potanın Perileri kura öncesi 4. torbada! Dünya Kupası heyecanı başlıyor
Potanın Perileri kura öncesi 4. torbada! Dünya Kupası heyecanı başlıyor

FIBA Kadınlar Dünya Kupası kura çekimi öncesi torbaları açıkladı. Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı, turnuvaya 4. torbadan katılacak.

ABONE OL

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026 kura çekimi öncesinde torba dağılımları açıklandı. Türkiye, kura çekimine Çekya, Mali ve Macaristan ile birlikte 4. torbadan katılacak.

Turnuvaya katılan 16 takım, FIBA Kadınlar Dünya Sıralaması'na göre dört torbaya ayrıldı. Ev sahibi Almanya ise ilk torbada yer aldı. Torbaların tamamı şu şekilde oluştu:

1. Torba: Almanya, ABD, Fransa, Avustralya

2. Torba: Çin, Belçika, İspanya, Nijerya

3. Torba: Japonya, Porto Riko, İtalya, Güney Kore

4. Torba: Türkiye, Çekya, Mali, Macaristan

Kura çekimi, 21 Nisan tarihinde TSİ 19.00'da Berlin'deki Kraftwerk Berlin'de gerçekleştirilecek ve FIBA'nın YouTube kanalı üzerinden canlı yayımlanacak. Her torbadan bir takım, dört gruptan birine yerleştirilecek. Kura çekiminde uygulanacak coğrafi kısıtlamalar ise şu şekilde:

Her grupta en fazla 2 Avrupa takımı yer alabilecek.

Her grupta Afrika, Amerika ve Asya/Okyanusya bölgelerinden en fazla 1'er takım bulunabilecek.

Ev sahibi Almanya, kura sonucunda doğrudan A Grubu'na yerleştirilecek.

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026, 4-13 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek. Kura çekiminin ardından ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da onurlandırılacağı 2026 yılı FIBA Şöhretler Müzesi töreni gerçekleştirilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Maymunu kovalarken elektrik akımına kapıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.