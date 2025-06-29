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Spor

Potanın Perileri, Litvanya'yı devirdi! Dünya Kupası elemelerinde mücadele edecek

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası sıralama karşılaşmasında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Litvanya'yı 99-87'lik skorla mağlup etti ve FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası elemelerine katılmaya hak kazandı.

IHA29 Haziran 2025 Pazar 15:08 - Güncelleme:
Potanın Perileri, Litvanya'yı devirdi! Dünya Kupası elemelerinde mücadele edecek
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FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası sıralama karşılaşmasında Litvanya'yı 99-87'lik skorla yenen A Milli Kadın Basketbol Takımı, turnuvayı 7. sırada tamamladı ve FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası elemelerine katılmaya hak kazandı.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Martin Horozov, Paulo Marques, Dariusz Zapolski

Litvanya: Sinickaite 2, Jocyte 23, Juskaite 26, Miskiniene 19, Sventoraite 10, Nacickaite 5, Meskonyte, Grigalauskyte 1, Donskichyte, Labuckiene 1

Başantrenör: Vilius Stanisauskas

Türkiye: Alperi Onar 15, Sevgi Uzun 22, Olcay Çakır Turgut 7, Tilbe Şenyürek 12, McCowan 22, Gökşen Fitik 10, Elif Bayram 11, Derin Erdoğan

Başantrenör: Ekrem Memnun

1. Periyot: 26-21 (Türkiye lehine)

Devre: 52-46 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 74-73 (Litvanya lehine)

Beş faulle çıkan: Elif Bayram (39.20) (Türkiye)

  • A Milli Kadın Basketbol Takımı
  • FIBA 2026 Dünya Kupası
  • Litvanya

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