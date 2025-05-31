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Spor

Potanın Perileri Litvanya'yı geçmeyi bildi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, özel maçta Litvanya ile karşı karşıya geldi. Potanın Perileri maçtan 73-68 galip ayrıldı.

AA31 Mayıs 2025 Cumartesi 21:51 - Güncelleme:
Potanın Perileri Litvanya'yı geçmeyi bildi
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2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlılar, Litvanya ile karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçın ilk periyodu, Litvanya'nın 16-10 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte toparlanan Türkiye, soyunma odasına 34-32 önde gitti.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan milli takım, üçüncü periyodunu 54-49 önde geçtiği karşılaşmadan 73-68 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılarda Derin Erdoğan 18, Elif Bayram ile Tilbe Şenyürek 13'er, Olcay Çakır Turgut ise 12 sayı kaydetti.

Mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Türkiye, 18-29 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile A Grubu'nda mücadele edecek.

  • Litvanya
  • Potanın Perileri
  • Hazırlık Maçı

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