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Spor

Potanın Perileri, Slovakya'ya acımadı!

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya ile karşı karşıya geldi. Milliler, üstün oynadığı maçta parkeden 75-40 galip ayrılmayı başardı.

IHA9 Kasım 2023 Perşembe 20:55 - Güncelleme:
Potanın Perileri, Slovakya'ya acımadı!
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FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu ilk maçında Türkiye ile Slovakya karşı karşıya geldi.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya'yı 75-40 mağlup etti

Milli Takımımız'da Tilbe Şenyürek attığı 13 sayıyla takımın en skorer oyuncusu oldu.

Hakemler: Amel Dahra, Ivana Radinovic, Ventsislav Velikov

Türkiye: Ayşegül Günay 2, Sevgi Uzun 2, Olcay Çakır 7, Göksen Fıtık 8, Ayşe Cora 10, Şerife Alperi Onar 12, Elif Bayram 4, Quanitra Hollingsworth 11, Tilbe Şenyürek 14, Sinem Ataş 2, Meltem Yıldızhan 3, Esra Ural Topuz

Başantrenör: Ekrem Memnun

Slovakya: Veronika Remenarova 8, Terezia Palenikova 12, Natasa Tausova, Tereza Sedlakova 6, Miroslava Mistinova 5, Barbora Wrzesinkski 6, Nikola Dudasova 1, Natalia Martiskova 2

Başantrenör: Martin pospisil

1. Periyot: 19-8 (Türkiye lehine)

Devre: 43-20 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 53-26 (Türkiye lehine)

  • potanın perileri
  • basketbol
  • slovakya
  • fiba 2025 avrupa şampiyonası

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