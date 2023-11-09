Potanın Perileri, Slovakya'ya acımadı!

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu ilk maçında Türkiye ile Slovakya karşı karşıya geldi.
FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya'yı 75-40 mağlup etti
Milli Takımımız'da Tilbe Şenyürek attığı 13 sayıyla takımın en skorer oyuncusu oldu.
Hakemler: Amel Dahra, Ivana Radinovic, Ventsislav Velikov
Türkiye: Ayşegül Günay 2, Sevgi Uzun 2, Olcay Çakır 7, Göksen Fıtık 8, Ayşe Cora 10, Şerife Alperi Onar 12, Elif Bayram 4, Quanitra Hollingsworth 11, Tilbe Şenyürek 14, Sinem Ataş 2, Meltem Yıldızhan 3, Esra Ural Topuz
Başantrenör: Ekrem Memnun
Slovakya: Veronika Remenarova 8, Terezia Palenikova 12, Natasa Tausova, Tereza Sedlakova 6, Miroslava Mistinova 5, Barbora Wrzesinkski 6, Nikola Dudasova 1, Natalia Martiskova 2
Başantrenör: Martin pospisil
1. Periyot: 19-8 (Türkiye lehine)
Devre: 43-20 (Türkiye lehine)
3. Periyot: 53-26 (Türkiye lehine)