  • Potanın Perileri'nin 2026 Dünya Kupası yolunda rakibi Macaristan
Spor

Potanın Perileri'nin 2026 Dünya Kupası yolunda rakibi Macaristan

FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 5. ve son maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı yarın Macaristan ile kozlarını paylaşacak.

AA16 Mart 2026 Pazartesi 09:36
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki 5. ve son maçında yarın Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Gruptaki son maçında Dünya Kupası bileti için sahaya çıkacak Türkiye, 4 maçta 2'şer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Macaristan ise 4 müsabakada ay-yıldızlılarla aynı sayıda galibiyet ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Grupta yarın saat 14.30'da Japonya-Arjantin ve saat 17.30'da Avustralya-Kanada karşılaşmaları oynanacak.

  • A Milli Kadın Basketbol Takımı
  • Macaristan
  • FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri

