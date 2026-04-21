Potanın Perileri'nin Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası yolunda eleme süreci tamamlanırken, A Milli Kadın Basketbol Takımı önemli bir başarıya imza attı. Milliler, elemelerin ardından tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Turnuvada mücadele edecek takımların grup kuraları ise Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen çekimle netlik kazandı. Yapılan kura sonucunda Potanın Perileri, C Grubu'nda yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasında Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile karşı karşıya gelecek. Turnuva formatına göre gruplarını lider tamamlayan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselirken, ikinci ve üçüncü sırayı alan ekipler ise tek maç üzerinden oynanacak eleme turunda çeyrek final bileti arayacak.

2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda mücadele edecek gruplar ise şu şekilde oluştu:

A GRUBU: Japonya, Almanya, İspanya, Mali

B GRUBU: Fransa, Macaristan, Nijerya, Güney Kore

C GRUBU: TÜRKİYE, Belçika, Avustralya, Porto Riko

D GRUBU: ABD, İtalya, Çekya, Çin

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası, 4-13 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek.