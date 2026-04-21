İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8875
  • EURO
    52,7626
  • ALTIN
    6796.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Potanın Perileri'nin Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu
Potanın Perileri'nin Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

Potanın Perileri'nin FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu. Millilerimiz C grubunda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile karşı karşıya gelecek.

HABER MERKEZİ21 Nisan 2026 Salı 20:05 - Güncelleme:
ABONE OL

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası yolunda eleme süreci tamamlanırken, A Milli Kadın Basketbol Takımı önemli bir başarıya imza attı. Milliler, elemelerin ardından tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Turnuvada mücadele edecek takımların grup kuraları ise Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen çekimle netlik kazandı. Yapılan kura sonucunda Potanın Perileri, C Grubu'nda yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasında Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile karşı karşıya gelecek. Turnuva formatına göre gruplarını lider tamamlayan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselirken, ikinci ve üçüncü sırayı alan ekipler ise tek maç üzerinden oynanacak eleme turunda çeyrek final bileti arayacak.

2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda mücadele edecek gruplar ise şu şekilde oluştu:

A GRUBU: Japonya, Almanya, İspanya, Mali

B GRUBU: Fransa, Macaristan, Nijerya, Güney Kore

C GRUBU: TÜRKİYE, Belçika, Avustralya, Porto Riko

D GRUBU: ABD, İtalya, Çekya, Çin

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası, 4-13 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek.

  • fiba kadınlar dünya kupası
  • kura
  • basketbol

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.