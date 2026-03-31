  • Potanın Perileri'nin EuroBasket yolundaki rakipleri belli oldu
Spor

Potanın Perileri'nin EuroBasket yolundaki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası ikinci eleme turunda Polonya, Karadağ ve İsrail ile aynı grupta yer aldı.

AA31 Mart 2026 Salı 17:56
Potanın Perileri'nin EuroBasket yolundaki rakipleri belli oldu
2027 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci eleme turu kura çekimi yapıldı.

İsviçre'nin Mies kasabasındaki Basketbol Evi'nde düzenlenen kura çekiminde 24 ekip, 4'erli 6 gruba ayrıldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, I Grubu'nda Polonya, Karadağ ve İsrail ile eşleşti.

İkinci eleme turu maçları, 11-17 Kasım 2026 ve 10-16 Şubat 2027 tarihlerindeki pencerelerde oynayacak. Maç takvimi daha sonra belli olacak.

Gruplarında ilk iki sırayı alan 12 ülke, 2027 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak. Ev sahibi Belçika, Finlandiya, Litvanya ve İsveç'in doğrudan katılacağı turnuva, 16-27 Haziran 2027'de düzenlenecek.

Kura çekimi sonucunda oluşan gruplar şöyle:

I Grubu: Türkiye, Polonya, Karadağ, İsrail

J Grubu: Hırvatistan, İspanya, Çekya, Bulgaristan

K Grubu: Letonya, İtalya, Slovenya, Avusturya

L Grubu: Slovakya, Sırbistan, Yunanistan, Hollanda

M Grubu: Ukrayna, Fransa, Büyük Britanya, Lüksemburg

N Grubu: Portekiz, Almanya, Macaristan, Danimarka

