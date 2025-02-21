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Spor

Pozzecco: Avrupa'nın en iyi koçlarından birine karşı oynadık

İtalya Başantrenörü Gianmarco Pozzecco, Türkiye karşısında elde ettikleri galibiyetten dolayı oyuncularıyla gurur duyduğunu kaydetti.

AA21 Şubat 2025 Cuma 01:13 - Güncelleme:
Pozzecco: Avrupa'nın en iyi koçlarından birine karşı oynadık
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İtalya Başantrenörü Gianmarco Pozzecco, Türkiye karşısında elde ettikleri galibiyetten dolayı oyuncularıyla gurur duyduğunu kaydetti.

Karşılaşma hakkında görüşlerini paylaşan Pozzecco, "Gerçekten takımımla gurur duyuyorum. Avrupa'nın en iyi koçlarından birinin takımına karşı oynadık. Larkin ve Furkan Korkmaz gibi oyunculara sahipler. Kolay maç olmadı. Genç oyunculardan oluşan kadroyla oynadık. Tecrübeli oyuncularımız yoktu. Bu oyuncular İtalya'nın geleceği. Çok harika performans gösterdik. Çok iyi sonuç aldık. İyi savunma yaptık. Hücumda topu iyi taşıdık. Agresif oynadık. Çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

İtalya'nın kaptanı Alessandro Pajola ise özellikle savunmada çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayarak "Çok mutluyum. Kaptan olarak ilk maçıma çıktım. Takımla gurur duyuyorum." diye konuştu.

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