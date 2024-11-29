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Spor

Prag'da Fenerbahçe'nin gecesi!

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler Edin Dzeko ve Nesyri'nin golleri ile maçı 2-1 kazandı. İşte detaylar...

Akşam29 Kasım 2024 Cuma 09:06 - Güncelleme:
Prag'da Fenerbahçe'nin gecesi!
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İlk yarı Slavia Prag 15 şut 4 isabet, F.Bahçe 2 şutta 1 isabet.

42'de Provod'un attığı gol ofsayt sebebiyle iptal edildi.

Edin Dzeko, UEFA Avrupa Ligi'nde 3.5 yıl sonra golle tanıştı.

Listeye yazmadığı oyuncularla birlikte sakatlardan dolayı Jose Mourinho eksik bir ilk 11 ve kulübe belirlemek zorunda kaldı. İlk bölümde etkili olan Slavia Prag, 7'de Chory ile öne geçti. Ev sahibi ekip ilk bölümde maçı koparabilirdi. Mou'nun çılgına döndüğü anlar oldu. 35'te kaptan Dzeko'nun nefis golüyle Fener oyuna döndü. 45'in son anlarında temsilcimiz öne geçebilecek performans sergiledi ama skor gelmedi. İkinci yarıda da Slavia pozisyonlara giren taraftı, Livakovic kalesinde büyüdü. Mou, ilk hamlelerini 78'de Nesyri ve İrfan Can Kahveci ile yaptı. Değişiklikler Fenerbahçe'ye hareket kattı. Tadic'in çevirdiği topu tamamlayan kulübeden giren Nesyri oldu. Temsilcimiz geriye düştüğü maçın 85. dakikasında 2-1 öne geçmeyi başardı. Son bölümde en başında olması gerekeni; gücünü ve kalitesini hissettiren Kanarya, maçı aldı.

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