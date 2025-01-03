Premeir Lig'de dev derbi: Liverpool-Manchester United

Futbolseverler, İngiltere Premier League'de ocak ayı içerisinde birbirinden önemli müsabakaları izleme fırsatı bulacak. Pazar günü lider Liverpool, evinde Manchester United ile karşılaşacak. Liverpool'un en yakın takipçisi Arsenal de Brighton ve Tottenham ile kritik maçlar oynayacak.

Liverpool'un 45 puanla en yakın takipçisi Arsenal'in 6 puan önünde liderlik yarışını önde götürdüğü İngiltere Premier League'de ocak ayı içerisinde birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Bu sezon ligde istediğini bulamayan ve oynadığı 19 maçta topladığı 24 puanla 11. sırada yer alan Tottenham, yarın 32 puanla 5. basamakta bulunan Newcastle United'ı konuk edecek. 5 Ocak Pazar günü ise lider Liverpool, sahasında Manchester United ile mücadele edecek. Ocak 2025 itibarıyla tüm Digiturk üyeleri de ek bir ücret ödemeden İngiltere Premier League heyecanını yaşayacak. Muhammed Salah, Erling Haaland, Kai Havertz, Bruno Fernandes, Cole Palmer gibi yıldız futbolcular sezon boyunca beIN SPORTS ekranlarında tüm abonelerle buluşacak.

Ocak ayında öne çıkan Premier League maçları şöyle:

Yarın

15.30 Tottenham - Newcastle United

20.30 Brighton Hove Albion - Arsenal

5 Ocak Pazar

19.30 Liverpool - Manchester United

15 Ocak Çarşamba

23.00 Arsenal - Tottenham

16 Ocak Perşembe

23.00 Manchester United - Southampton

18 Ocak Cumartesi

20.30 Arsenal - Aston Villa

25 Ocak Cumartesi

20.30 Manchester City - Chelsea