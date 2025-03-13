Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En Nesyri'ye sürpriz bir talip çıktı.

Fichajes'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Youssef En Nesyri'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

33 MİLYON EUROLUK TEKLİF GELMİŞTİ

Fenerbahçe'de kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Faslı golcüye devre arasında Al-Nassr'dan 33 milyon euroluk teklif gelmişti. Bu teklifi reddeden sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde En-Nesyri'yi rekor bir bedelle satmayı hedefliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maçta görev alan En Nesyri, 26 gol 4 asistlik performans sergiledi.