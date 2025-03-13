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Spor

Premier Lig devi düğmeye bastı! Youssef En Nesyri'ye sürpriz talip

Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En Nesyri için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 27 yaşındaki başarılı futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Premier Lig ekibi harekete geçti. İşte Youssef En Nesyri'yi isteyen o kulüp...

HABER MERKEZİ13 Mart 2025 Perşembe 09:37 - Güncelleme:
Premier Lig devi düğmeye bastı! Youssef En Nesyri'ye sürpriz talip
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Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En Nesyri'ye sürpriz bir talip çıktı.

Fichajes'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Youssef En Nesyri'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

33 MİLYON EUROLUK TEKLİF GELMİŞTİ

Fenerbahçe'de kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Faslı golcüye devre arasında Al-Nassr'dan 33 milyon euroluk teklif gelmişti. Bu teklifi reddeden sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde En-Nesyri'yi rekor bir bedelle satmayı hedefliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maçta görev alan En Nesyri, 26 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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