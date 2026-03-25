Sarı-Kırmızılılar'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Manchester United'ın yaklaşan transfer dönemi için hedefi oldu. Somosfanaticos'tan Lima da Silva'nın haberine göre Kırmızı Şeytanlar, Aslan'da kilit bir oyuncu konumuna yükselen ve Brezilya Milli Takımı'na seçilen Sara'nın gelişiminden hayli etkilendi. Futbolcunun İngiltere deneyimi bulunmasının da önemli bir avantaj olduğu vurgulandı. Newcastle United'ın da oyuncuyu izlediği belirtildi. Öte yandan Milli Takım'da bulunan Sara için ilk 11 şansı doğdu.

Tvpfereito'nun haberinde şunlar yazıyor: "Sara, Fransa ve Hırvatistan maçlarında ilk 11'de başlayabilir. Orta saha için 5 aday var ve Sara en formda isimlerden biri. Ancelotti, futbolcuyla sık sık görüşüyor ve direktifler veriyor." Mukavelesi 2029'da bitecek 26 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.