Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, performansıyla önemli takımları peşine takmaya devam ediyor.

BAYERN İLGİLENMİŞTİ

Bayern Münih, geçtiğimiz yaz milli futbolcu ile ilgilenmiş ancak Hakan, Inter'de kalmıştı.

MANU DEVREYE GİRDİ

Hakan Çalhanoğlu için bu kez Manchester United devreye girdi. Fichajes'te yer alan habere göre, İngiliz ekibi, 31 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgileniyor.

Manchester United'ın orta sahayı lider ve yaratıcı bir oyuncuyla güçlendirmek istediği Hakan'ın özellikleriyle bu profile uyduğu kaydedildi.

Ruben Amorim'in ekibi Manchester United'ın, Hakan için yaz aylarında transfer hamlesi yapmasının beklendiği öne sürüldü.

BU SEZON PERFORMANSI

Inter'de bu sezon 33 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

Inter'de her fırsatta mutlu olduğunu dile getiren milli futbolcunun İtalyan ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Deneyimli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.