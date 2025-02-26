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Spor

Premier Lig devi sözü kesti! Victor Osimhen veda ediyor: İşte yeni adresi

Victor Osimhen kiralık olarak giydiği Galatasaray formasına sezon sonunda veda edecek. Nijeryalı yıldızın yeni adresi Premier Lig olacak. Victor Osimhen için yeni gelişmeyi İngiliz basını duyurdu. İşte detaylar…

Star Gazetesi26 Şubat 2025 Çarşamba 19:50 - Güncelleme:
Premier Lig devi sözü kesti! Victor Osimhen veda ediyor: İşte yeni adresi
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Gelecek yaz hangi takıma imza atacağı merak konusu olan Victor Osimhen için talipler ısrarlı takibi sürdürürken yıldız futbolcunun geleceği netleşmeye başladı. Kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Victor Osimhen'in gelecek sezon Premier Lig'de forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

VİCTOR OSİMHEN MANU YOLCUSU

Premier Lig devleri arasında Victor Osimhen yarışı sürüyor. İngiliz basınında yer alan haberde; Chelsea ve Arsenal'in de talip olduğu 26 yaşındaki santrforun transferi için Manchester United'ın mutlu sona ulaşmaya yakın olduğu aktarıldı.

Takımın genç golcüleri Rasmus Hojlund ve Joshua Zirkzee'den beklenilen katkıyı alamayan ve klasik bir 9 numara ihtiyacı olan Kırmızı Şeytanlar'ın, Victor Osimhen'in serbest kalma bedeli olan 75 milyon euroyu ödeyeceği ve yaz aylarında imzayı attıracağı belirtildi.

SUUDİ EKİPLERİ PUSUDA

Manchester United'ın Victor Osimhen transferi için bir numaralı aday olduğu söylenirken haberin detaylarında Suudi Arabistan kulüplerinin de Nijeryalı golcünün durumunu yakından takip ettiği ve yüksek maaş teklifleriyle devreye girebileceği ifade edildi.

GALATASASRAY'I SIRTLIYOR

Galatasaray formasını giydiği andan itibaren gollerini sıralamaya başlayan Victor Osimhen sarı kırmızılılarla çıktığı 26 karşılaşmada 20 gol ve 5 asistlik skor katkısı üretti.

Star Gazetesi

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