Premier Lig devinden Rodrygo hamlesi

Premier Lig devlerinden Tottenham, yaz transfer dönemine damga vuracak bir hamleye imza atmak üzere. İngiliz ekibi, Real Madrid'in yıldızı Rodrygo Goes için resmi teklif sundu. Henüz 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, hız, çok yönlülük ve maçın kaderini değiştirme potansiyeliyle Avrupa'nın en cazip oyuncularından biri olarak görülüyor.

Tottenham, hücum hattını güçlendirmek ve uzun vadeli bir yapı kurmak adına Rodrygo'yu kilit isim olarak belirledi. Ancak Real Madrid'in 90 milyon avro bonservis bedeli ve yıllık 10 milyon avro maaş beklentisi, görüşmeleri karmaşık hale getiriyor. Öte yandan Spurs yönetimi, pazarlıkta geri adım atmaya niyetli değil.