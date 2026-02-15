Premier Lig devleri Mateus Mane'nin peşinde

İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool ile Manchester United, Wolverhampton forması giyen 18 yaşındaki ofansif orta saha Mateus Mane için harekete geçti.

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan haberlere göre Liverpool, genç oyuncunun transferi için yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi.

Wolverhampton Wanderers'ın genç yıldız için yaklaşık 50 milyon sterlin bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

Transfer yarışında Liverpool'un yalnız olmadığı kaydedildi. Ezeli rakip Manchester United'ın da genç orta sahayı yakından takip ettiği ve şartların oluşması halinde resmi adım atabileceği aktarıldı.

İki kulüp arasındaki tarihi rekabet, olası transfer sürecine ayrı bir boyut katarken, yaz transfer döneminde bonservis bedelinin daha da yukarı çıkabileceği konuşuluyor.

Wolves'un oyuncuyu satma konusunda aceleci olmadığı, ancak artan ilgi nedeniyle yaz aylarında ciddi bir teklif gelmesi halinde değerlendirme yapabileceği ifade edildi.