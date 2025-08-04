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Spor

Premier Lig devlerini peşine taktı! Galatasaray'a Gabriel Sara piyangosu

Geçen sezon Galatasaray'da başarılı bir performans ortaya koyan Gabriel Sara, Premier Lig ekiplerini peşine taktı. Brezilyalı orta saha oyuncusu için Aston Villa harekete geçmeye hazırlanıyor. Ayrıca başarılı futbolcu, Manchester City, Leeds United, Wolves, Everton ve Nottingham Forest'ın da radarına girmeyi başardı. İşte detaylar...

AKŞAM4 Ağustos 2025 Pazartesi 09:10 - Güncelleme:
Premier Lig devlerini peşine taktı! Galatasaray'a Gabriel Sara piyangosu
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Geçen sezon başında Norwich City'den alınan Gabriel Sara, performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini üzerine çekti. CaughtOffside'ın haberine göre; Aston Villa, Brezilyalı orta saha için harekete geçmeyi planlıyor. Aston Villa'nın orta saha bölgesini güçlendirmek için Sara'yı öncelikli hedeflerden biri olarak belirlediği ifade edildi.

Haberin devamında Manchester City, Leeds United, Wolves, Everton ve Nottingham Forest'ın Gabriel Sara ile ilgilendiği ancak Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncuyu satmak istemediği belirtildi. Öte yandan Gabriel Sara'nın transferinin gerçekleşmesi durumunda 40 milyon euro civarında bir bonservis ödeneceği aktarıldı.

2024/25 sezonunda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Gabriel Sara, 2 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncusundan oldukça memnun ve ayrılığına sıcak bakmıyor. Fakat Cim-Bom, Buruk'un onay verdiği bir alternatif isim bulursa yıldız oyuncusunun ayrılığına onay verebilir.

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