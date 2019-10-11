Premier Lig ekibi Bournemouth, Vedat Muric'e talip oldu
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muric'e Premier Lig ekiplerinden Bournemouth talip oldu.
TM Dijital Haber Merkezi
Geçtiğimiz sezon Premier Lig’de 30 maçta 14 gol 5 asistlik performansıyla İngiltere’de bir hayli dikkat çeken Callum Wilson’un bu sezon kaldığı yerden devam etmesi (10 maç 5 gol) Manchester United’ın iştahını kabartmış durumda.
CALLUM WİLSON'UN YERİNE VEDAT MURİC
Yaz ayı transfer döneminde Romelu Lukaku’yu İnter’e gönderdiği gibi Belçikalı yıldızın yerini doldurmayan Manchester United’ın Bournemouth’un 27 yaşındaki süper golcüsü Callum Wilson’u satın alacağı öğrenilirken, bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olması üzerine başarılı teknik direktör Eddie Howe’nin yeni forvet arayışına koyulduğu ve Fenerbahçe’nin Kosovalı oyuncusu Vedat Muric’i listesine aldığı belirtildi.
Transfer döneminde 55 milyon euro’luk bir harcama yapan ve ligde şu anda 11 puanla 10.sırada bulunan Bournemouth Solanke, King ve Fraser’den beklenen verimi alamazken, kulübün Wilson’un gitmesi halinde Vedat Muric için harekete geçeceği bildirildi.
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