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Spor

Premier Lig ekibi Southampton, Sport Republic tarafından satın alındı

İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'ın çoğunluk hisseleri Sport Republic şirketi tarafından satın alındı.

AA5 Ocak 2022 Çarşamba 00:14 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 00:15
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Sport Republic şirketi, Çinli iş insanı Gao Jisheng'in sahibi olduğu İngiltere Premier Lig takımı Southampton'ı satın aldı.

2012-13 sezonundan bu yana Premier Lig'de mücadele eden Southampton Kulübü, Sırp medya patronu Dragan Solak'ın desteklediği Sport Republic'e satıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Gao'nun 2017'de aldığı Southampton'ın çoğunluk hisseleri, spor ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren yatırım firması Sport Republic'e geçti.

Yeni yatırımcının, azınlık hisselerini elinde tutan Katharina Liebherr ile ortak çalışacağı belirtildi.

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