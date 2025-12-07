Premier Lig ekibinden Allan hamlesi

Newcastle United, yıldız futbolcuyu transfer etmek için kesenin ağzını açtı.

ESPN Brezilya'ya göre, Palmeiras 2026'da yeni oyuncu satışlarından 70 milyon avro (61 milyon sterlin/82 milyon dolar) gelir elde etmeyi planlıyor. Kulüp, geçmiş anlaşmalardan kalan taksitleri hariç tutarak yalnızca yeni transferleri sayacak ve Allan'ı büyük bir bonservis bedeli talep edebilecek en önemli aday olarak görüyor. Abel Ferreira'nın gözde "yedek oyuncu"su haline gelen, birçok pozisyonda forma giyen ve kritik maçlarda belirleyici anlar yaratan genç oyuncu, artık kulübün en değerli varlıkları arasında sayılıyor.

Palmeiras'ın müzakerelere istekli olduğunun farkında olan Newcastle'ın önemli bir yatırım yapmaya hazır olduğu söyleniyor. Palmeiras yönetimi, 2026 sezonu için hiçbir oyuncunun "dokunulmaz" olarak değerlendirilmediğini kabul ediyor. Uygun bir teklif gelmesi halinde, Allianz Parque yetkilileri gelir hedeflerini destekleyen bir satışı onaylamaya hazır. Palmeiras, Zenit'in 20 milyon avro (17 milyon sterlin/23 milyon dolar) teklifini şimdiden reddetti ve gelecekteki tekliflerin en az 32 milyon avroya (28 milyon sterlin/37 milyon dolar) yaklaşmasını bekliyor. Allan'ın serbest kalma maddesi kulübe önemli bir kaldıraç sağlasa da, acil finansal hedefleri, müzakereler ilerlerse 2026'da transfer olasılığını artırıyor. Orta saha oyuncusunun durumu, Newcastle'ın uzun vadeli kadro yeniden yapılanmasının bir parçası olarak onu takip ettiği İngiltere'de yakından takip ediliyor.