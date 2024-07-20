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Spor

Premier Lig ekibinden N'Golo Kante hamlesi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Suudi ekibi Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak için teklif yaptı ancak yapılan teklif yetersiz görülüp reddedildi.

20 Temmuz 2024 Cumartesi 14:29 - Güncelleme:
Premier Lig ekibinden N'Golo Kante hamlesi!
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Kariyerini Suudi Arabistan takımlarından Al-Ittihad'da sürdüren N'Golo Kante, yeni sezonda Premier Lig'e dönebilir.

Athletic'te yer alan haberde Premier Lig ekibi West Ham United'ın Kante'yi kadrosuna katmak istediği ve 15 milyon sterlinlik bir teklifte bulunduğu belirtildi.

Al-Ittihad'ın bu teklifi reddettiği ve Kante'nin takımdan ayrılmasının istenmediği ifade edildi. Al-Ittihad'ın 25 milyon sterlinin üzerindeki teklifleri dikkate alabileceği kaydedildi.

PREMIER LİG'DE 2 TAKIMDA FORMA GİYDİ

N'Golo Kante, 2 kez şampiyonluk yaşadığı Premier Lig'de Leicester City ve Chelsea formalarını giydi.

Chelsea'den 2023'te sözleşmesi sona erdikten sonra ayrılan tecrübeli oyuncu, Al-Ittihad'a imza atmıştı.

Kante daha önce Boulogne ve Caen'de de oynadı.

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