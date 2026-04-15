Chelsea, Trabzonspor formasıyla parlayan genç yıldız Christ Inao Oulai'yi kadrosuna katmak için plan yapıyor. Sports Boom'un haberine göre Maviler, 20 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu için transfer yarışında 'pole' pozisyonunda yer alıyor. Trabzonspor'un yetenekli oyuncusu için talep ettiği rakam ise 45-50 milyon euro civarında. Brighton ve Bournemouth gibi ekiplerin de takibinde olan genç yetenek, sergilediği üstün performansla devlerin dikkatini çekmiş durumda. Chelsea, bu önemli yatırımı yaparak yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi ve geleceğin yıldızını renklerine bağlamayı çok istiyor.