Premier Lig 'en iyiler'in adayları açıklandı

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, Liverpool'dan Muhammed Salah ile Trent Alexander-Arnold, Manchester City'den Kevin De Bruyne ile Joao Cancelo, Tottenham'dan Heung-min Son, Arsenal'den Bukayo Saka, West Ham United'dan Jarrod Bowen ve Southampton'tan James Ward-Prowse, sezonun en iyi oyuncusu adayları arasına girdi.

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ise bu sezon iki kez ayın oyuncusu seçilmesine rağmen sezonun adayları arasına giremedi. Lig istatistiklerine göre, bu sezon 22 gol ve 13 gol pasına imza atan Mısırlı yıldız Salah, her iki kulvarda da lider konumda bulunuyor.

En iyi teknik direktör kategorisinin adayları olarak, Thomas Frank (Brentford), Pep Guardiola (Manchester City), Eddie Howe (Newcastle United), Jürgen Klopp (Liverpool) ve Patrick Vieira (Crystal Palace) gösterildi.

Taraftarlar, takım kaptanları ve futbol uzmanlarının oylarının ardından sezonun en iyileri belli olacak. Oylamaya katılmak isteyen taraftarların, 16 Mayıs Pazartesi günü TSİ 20.00'ye kadar ligin resmi sitesine girmesi gerekiyor.