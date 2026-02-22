İSTANBUL 6°C / 4°C
Spor

Premier Lig hesabı onu paylaştı! Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'yi salladı

Premier Lig'in 27. haftasında Brentford ile Brighton karşı karşıya geldi. Maçı Brighton, Diego Gomez ve Danny Welbeck'in golleriyle 2-0 kazandı. Brighton'ın ilk golünden önce Ferdi Kadıoğlu'nun çektiği şut İngiltere'de gündem oldu. İşte detaylar...

22 Şubat 2026 Pazar 12:51
Premier Lig hesabı onu paylaştı! Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'yi salladı
İngiltere Premier Lig'de sezonun 27. hafta mücadelesinde Brentford ile Brighton karşı karşıya geldi. Brighton maçı Diego Gomez ve Danny Welbeck'in ilk yarıda attığı gollerle 2-0 kazanıp ligde 6 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

MILNER TARİHE GEÇTİ

Brighton'da maça ilk 11'de başlayan James Milner, Premier Lig tarihine geçti. 40 yaşındaki futbolcu, Premier Lig kariyerinde 654. maça çıkarak bu alanda rekoru kırdı ve lig tarihinde en fazla forma giyen isim oldu. Milner'dan önce rekor, 653 maçla Gareth Barry'e aitti.

FERDİ'NİN MÜTHİŞ ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ, DIEGO GOMEZ TAMAMLADI

Brentford deplasmanında Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de yer aldı. Ferdi, maçın ilk yarısında gole yaklaşırken ceza sahası dışından çektiği şut direğe takıldı. Pozisyonun devamında Brighton'da Diego Gomez ağları havalandırıp konuk takımı öne geçirdi.

PREMIER LİG'DEN FERDİ KADIOĞLU PAYLAŞIMI

Premier Lig'in resmi hesabından yapılan paylaşımda pozisyonla ilgili, "Ferdi Kadıoğlu asist yapamamış olabilir, ancak Diego Gomez'in golüne yol açan o inanılmaz çabası ödülü hak ediyor!" ifadeleri yer aldı.

BU SEZON FERDİ

Bu sezon Brighton'da Ferdi Kadıoğlu 31 maçta sahaya çıktı. 26 yaşındaki oyuncu henüz bu maçlarda gol veya asist kaydedemedi.

