Premier Lig kulüpleri VAR'ın kaldırılması için harekete geçti!

Premier Lig kulüpleri önümüzdeki ay yapılacak yıllık genel kurul toplantılarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin önümüzdeki sezondan itibaren kaldırılması önerisini oylamaya sunmaya hazırlanıyor.

The Athletic'ten David Ornstein'ın haberine göre; Wolverhampton Wanderers tarafından Premier Lig'e resmi olarak sunulan ve VAR'ın bu yaz kaldırılmasını talep eden karar, 20 kulübün temsilcilerinin 6 Haziran'da Harrogate'de yıllık toplantıları için bir araya gelmesiyle oylanacak.

WOLVES KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA

Wolves'tan yapılan açıklamada bu hamlenin "dikkatli bir değerlendirmenin ardından ve Premier Lig'e, (hakemler kuruluşu) PGMOL'e ve rakiplere son derece saygı duyarak yapıldığı" belirtildi.

Wolves'un açıklamasında "Ortada suçlanacak bir durum yok, hepimiz futbol için mümkün olan en iyi sonucu elde etmeye çalışıyoruz ve tüm paydaşlar ek teknolojinin başarılı olması için yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Ancak, Premier Lig'de beş sezon süren VAR uygulamasının ardından, VAR'ın geleceğine ilişkin yapıcı ve eleştirel bir tartışmanın zamanı gelmiştir. Bizim görüşümüz, doğrulukta küçük bir artış için ödediğimiz bedelin oyunumuzun ruhuna aykırı olduğu ve sonuç olarak 2024/25 sezonundan itibaren kaldırmamız gerektiğidir." ifadeleri kullanıldı.

PREMIER LIİG SÖZCÜSÜ: ENDİŞELERİN FARKINDAYIZ

Konu hakkında konuşan Premier Lig sözcüsü, "Premier Lig, önümüzdeki ay yapılacak yıllık genel kurul toplantısında kulüplerimizle VAR konusunda bir tartışma yürüteceğini teyit edebilir. Kulüpler hissedarlar toplantılarında teklif sunma hakkına sahiptir ve VAR'ın kullanımıyla ilgili endişelerin ve sorunların farkındayız. Bununla birlikte, lig VAR kullanımını tamamen destekliyor ve PGMOL ile birlikte oyunun ve taraftarların yararı için sistemde sürekli iyileştirmeler yapmaya kararlı." dedi.

Wolves, VAR'ı uygulamaya koyma kararının "iyi niyetle ve futbolun ve Premier Lig'in çıkarları doğrultusunda alındığını" kabul etti ancak "taraftarlar ile futbol arasındaki ilişkiye zarar veren ve Premier Lig markasının değerini düşüren çok sayıda istenmeyen olumsuz sonuca" neden olduğunu savundu.

Kulüplerden yapılan bildiride VAR'dan şikayet edilme sebepleri şu şekilde sıralandı;

-Gol sevinçleri ve futbolu özel kılan spontane tutku üzerindeki etkisi

-Uzun VAR kontrolleri ve zayıf iletişim nedeniyle stadyumlarda hayal kırıklığı ve karışıklık

-Protestolar, Premier Lig marşının yuhalanması ve VAR'a karşı tezahüratlarla daha düşmanca bir atmosfer

-VAR'ın açık ve bariz hataları düzeltme amacının aşılması, artık öznel kararların aşırı analiz edilmesi ve oyunun akışkanlığı ve bütünlüğünün tehlikeye atılması

-VAR'ın sağladığı güvenlik ağı nedeniyle saha içi hakemlerin hesap verebilirliğinin azalması ve bunun da sahadaki otoritenin erozyona uğramasına yol açması

-VAR'a rağmen hataların devam etmesi, taraftarların birden fazla görüntü ve tekrarın ardından insan hatasını kabullenememesi, hakemlik standartlarına olan güveni zedelemesi

-Uzun VAR kontrolleri ve daha fazla ek süre ile Premier Lig'in hızlı temposunun bozulması ve maçların aşırı uzun sürmesine neden olması

VAR kararları hakkındaki sürekli söylemlerin çoğu zaman maçın kendisini gölgede bırakması ve ligin itibarını zedelemesi

-VAR'ın tamamen saçma yolsuzluk iddialarını körüklemesiyle güven ve itibar erozyonu