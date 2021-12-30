Premier Lig takımları, Philippe Coutinho için sıraya girdi

30 Aralık 2021 Perşembe 18:39 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 18:39

İspanya La Liga takımlarından Barcelona'da bekleneni veremeyen ve takımdan gönderilmesi beklenen Philippe Coutinho için Premier Lig ekiplerinin sıraya girdiği kaydedildi.

İngiliz ekiplerinden; Arsenal, Everton, Newcastle United ve Tottenham'ın Brezilyalı futbolcuyu kadrolarına katmak için girişimlerde bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan Coutinho için Brezilya ekipleri Atletico Mineiro ve Palmeiras'ın da istekli olduğu ancak Barcelona'nın talep edeceği bonservis bedelini ödeme konusunda sıkıntı yaşayabilecekleri ifade edildi.

2022 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın kadrosunda yer almak isteyen Coutinho'nun, süre alabileceği bir kulübe transfer olmak ve kariyeri adına en doğru seçimi yapmak istediği belirtildi.

Barcelona'nın Ocak 2018'de 140 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Liverpool'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Barcelona'da 5'i ilk 11 olmak üzere 16 maçta görev aldı. Coutinho, bu maçlarda 2 gol attı.